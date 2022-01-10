***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,38
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
27422914,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,3
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,55
- Kurucu (%)
% 32,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,9
- Diğer (%)
% 31,34
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,79
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,21
d) Diğer Giderler (%)
% 1,45
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991366
BIST
11:022.057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 23,36
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.064
En Düşük
2.047
11:0213,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0428
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:0215,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:02797,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 797,28
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GEDZA
|20,04
|23.955.984
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,60
|15.141.435
|% 8,71
|
|TEKTU
|1,44
|12.997.489
|% 8,27
|
|LIDFA
|4,45
|27.290.972
|% -6,51
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|MARKA
|3,78
|1.270.283
|% -3,57
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|ETYAT
|3,53
|686.021
|% -3,29
|
|THYAO
|26,10
|945.455.637
|% 4,65
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|EREGL
|31,00
|680.355.258
|% 1,24
|
|ASELS
|24,28
|540.987.216
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,40
|306.371.672
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,79
|456.175.458
|% 2,16
|
|KRDMD
|11,98
|869.773.348
|% 3,28
|
|GARAN
|11,85
|832.239.010
|% 0,85
|
|TSKB
|1,58
|78.054.987
|% 0,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8286
|13,8492
|% 0,31
|
|Euro
|15,6663
|15,6890
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7025
|18,7963
|% -0,06
|
|Frank
|14,9353
|15,0253
|% -0,27
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 0,01
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,88
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|0,00
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,28
|