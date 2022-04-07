***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,05
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,05
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İadenemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
24530,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 17,98
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 51,38
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,9
d) Diğer Giderler (%)
% 18,68
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016953
BIST
13:432.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 23,33
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:4314,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0485
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7557
En Düşük
14,7005
13:4316,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0564
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:43913,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,34
|Açılış
|: 913,98
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KLKIM
|20,50
|134.317.860
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.760.923
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.074.529
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,66
|18.530.074
|% -7,42
|
|KAPLM
|58,05
|3.318.150
|% -3,25
|
|IDEAS
|24,64
|55.344.522
|% -3,14
|
|ORGE
|7,24
|20.919.528
|% -2,16
|
|SNKRN
|28,00
|243.171
|% -2,10
|
|KRDMD
|15,74
|1.161.754.915
|% 1,75
|
|ASELS
|26,12
|1.063.123.510
|% 2,27
|
|THYAO
|34,70
|973.373.609
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,91
|810.702.217
|% 2,86
|
|GARAN
|12,52
|807.435.432
|% 0,89
|
|ODAS
|2,09
|483.596.381
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|764.646.216
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,91
|810.702.217
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,33
|105.755.038
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,79
|297.936.949
|% 2,16
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7510
|14,7544
|% 0,33
|
|Euro
|16,0806
|16,0898
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2351
|19,3316
|% 0,35
|
|Frank
|15,7434
|15,8383
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9205
|3,9402
|% 0,27
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,18
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,38
|