***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
10661377,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 29,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 96,76
- Kurucu (%)
% 30,09
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,37
- Diğer (%)
% 30,54
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,13
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,57
d) Diğer Giderler (%)
% 2,54
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016954
BIST
13:442.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 23,31
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:4414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0505
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7564
En Düşük
14,7005
13:4416,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:44913,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,34
|Açılış
|: 913,98
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KLKIM
|20,50
|134.289.386
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.758.036
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.060.942
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,92
|18.495.080
|% -6,80
|
|KAPLM
|58,30
|3.300.742
|% -2,83
|
|IDEAS
|24,74
|55.142.714
|% -2,75
|
|BOBET
|4,49
|56.031.886
|% -2,18
|
|SANFM
|30,38
|7.792.364
|% -2,13
|
|KRDMD
|15,74
|1.159.413.172
|% 1,75
|
|ASELS
|26,08
|1.061.908.404
|% 2,11
|
|THYAO
|34,70
|971.565.969
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,90
|810.434.858
|% 2,73
|
|GARAN
|12,51
|805.893.671
|% 0,81
|
|ODAS
|2,09
|483.503.817
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|764.601.987
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|810.434.858
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,32
|105.014.805
|% 3,94
|
|VAKBN
|3,78
|297.936.192
|% 1,89
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7524
|14,7568
|% 0,35
|
|Euro
|16,0808
|16,0979
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2343
|19,3307
|% 0,35
|
|Frank
|15,7429
|15,8377
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9208
|3,9405
|% 0,28
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-2,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,37
|