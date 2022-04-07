***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 13:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1345353,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95
- Kurucu (%)
% 35,82
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,38
- Diğer (%)
% 38,8
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016955
BIST
13:442.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 23,31
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:4414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0505
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7564
En Düşük
14,7005
13:4416,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:44914,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,40
|Açılış
|: 913,98
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KLKIM
|20,50
|134.279.156
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.757.863
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|106.993.470
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,66
|18.466.139
|% -7,42
|
|KAPLM
|58,30
|3.300.742
|% -2,83
|
|BOBET
|4,49
|56.006.298
|% -2,18
|
|SANFM
|30,38
|7.792.364
|% -2,13
|
|IDEAS
|24,90
|54.918.759
|% -2,12
|
|KRDMD
|15,71
|1.152.800.736
|% 1,55
|
|ASELS
|26,10
|1.061.220.088
|% 2,19
|
|THYAO
|34,70
|971.123.996
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,90
|807.430.914
|% 2,73
|
|GARAN
|12,51
|805.587.942
|% 0,81
|
|ODAS
|2,09
|483.341.150
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,26
|762.178.782
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,90
|807.430.914
|% 2,73
|
|CEMAS
|1,33
|104.231.724
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,79
|297.923.397
|% 2,16
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7524
|14,7568
|% 0,35
|
|Euro
|16,0808
|16,0979
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2406
|19,3371
|% 0,38
|
|Frank
|15,7467
|15,8416
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9214
|3,9410
|% 0,29
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,01
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.155
|-3,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|-3,81
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-1,85
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,24
|