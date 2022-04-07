***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









e Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,08Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,88Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 0,88Varsa İade Tutarı (TL)Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)5626863,81Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 35,95B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 98,63- Kurucu (%)% 36,45- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 63,55- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 0,09c) Saklama Ücreti (%)% 0,53d) Diğer Giderler (%)% 0,75AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016962BIST