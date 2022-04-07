***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
23852,74
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
23852,74
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
160400,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,1
- Kurucu (%)
% 34,96
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,04
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,3
d) Diğer Giderler (%)
% 3,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016979
BIST
13:492.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 22,82
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
13:4914,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0547
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7606
En Düşük
14,7005
13:4916,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0626
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
13:49914,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,09
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,75
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KLKIM
|20,50
|134.371.099
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.812.898
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.009.232
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.074.529
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,74
|18.555.676
|% -7,23
|
|KAPLM
|58,05
|3.365.324
|% -3,25
|
|IDEAS
|24,76
|55.475.991
|% -2,67
|
|PAMEL
|90,05
|3.005.390
|% -2,33
|
|ORGE
|7,24
|20.957.892
|% -2,16
|
|KRDMD
|15,74
|1.162.011.383
|% 1,75
|
|ASELS
|26,10
|1.064.815.859
|% 2,19
|
|THYAO
|34,70
|974.341.624
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,89
|812.631.105
|% 2,60
|
|GARAN
|12,51
|807.773.761
|% 0,81
|
|ODAS
|2,08
|483.643.741
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,26
|764.711.405
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|812.631.105
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,33
|106.366.108
|% 4,72
|
|VAKBN
|3,78
|297.971.495
|% 1,89
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7535
|14,7601
|% 0,37
|
|Euro
|16,0900
|16,0983
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2316
|19,3280
|% 0,33
|
|Frank
|15,7426
|15,8374
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9212
|3,9408
|% 0,29
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,89
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,77
|