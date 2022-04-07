***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,46
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,46
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
460966,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,87
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,89
- Kurucu (%)
% 41,01
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,91
- Diğer (%)
% 19,08
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,59
d) Diğer Giderler (%)
% 4,35
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016980
BIST
14:552.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,29
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
14:5514,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5516,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0759
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:55915,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,13
|Açılış
|: 915,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KLKIM
|20,50
|137.360.634
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.181.228
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.685.273
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,62
|19.561.213
|% -5,12
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.175.101
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,76
|1.322.806.009
|% 1,87
|
|THYAO
|34,72
|1.285.406.663
|% 0,29
|
|ASELS
|26,12
|1.175.340.550
|% 2,27
|
|SISE
|16,70
|1.105.087.668
|% 2,45
|
|AKBNK
|7,92
|909.877.601
|% 2,99
|
|ODAS
|2,08
|513.866.732
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,29
|874.929.538
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|909.877.601
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,28
|131.147.244
|% 0,79
|
|ISFIN
|3,92
|340.928.041
|% 8,59
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7345
|14,7405
|% 0,24
|
|Euro
|16,0995
|16,1093
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2429
|19,3394
|% 0,39
|
|Frank
|15,7513
|15,8462
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9211
|3,9408
|% 0,29
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,62
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.192
|3,29
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,59
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,19
|