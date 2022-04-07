***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,93
Varsa İade Tutarı (TL)
132852,85
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
132852,85
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
77106,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 24,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,97
- Kurucu (%)
% 32,46
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 67,54
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,7
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,34
d) Diğer Giderler (%)
% 15,98
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016988
BIST
14:582.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 27,94
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
14:5814,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0382
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5816,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0821
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:58916,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,43
|Açılış
|: 916,07
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KLKIM
|20,50
|137.371.253
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.181.228
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.685.273
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.603.395
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.231.212
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,75
|1.345.880.092
|% 1,81
|
|THYAO
|34,70
|1.306.086.795
|% 0,23
|
|ASELS
|26,12
|1.182.453.405
|% 2,27
|
|SISE
|16,73
|1.136.842.062
|% 2,64
|
|GARAN
|12,53
|924.729.271
|% 0,97
|
|ODAS
|2,09
|513.989.538
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,29
|899.471.966
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|919.439.729
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,28
|131.365.093
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|351.369.255
|% 1,89
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7361
|14,7441
|% 0,26
|
|Euro
|16,1030
|16,1155
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2426
|19,3391
|% 0,39
|
|Frank
|15,7502
|15,8451
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,28
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,57
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.043
|6.193
|4,04
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|1,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,26
|
Seans Raporu
14:58
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15:13IHLAS
Yüzde 9.26 oranında artışla 0.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 363, 736 adet işlem
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 95 artarak (% 1.16 ) 2, 603
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15:12XU100
Endeks 2, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 21, 830.00 milyon TL de
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15:12HEKTS
Yüzde 4.51 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 999, 444 adet işlem
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15:11DYOBY
Yüzde 8.40 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 003, 896 adet işlem