***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2022 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
62755,3
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
62755,3
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
19614,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 14,09
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,19
- Kurucu (%)
% 37,88
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,53
- Diğer (%)
% 38,59
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,57
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,57
d) Diğer Giderler (%)
% 39,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016989
BIST
14:592.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,86
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
14:5914,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0344
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
14:5916,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0776
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:59916,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,51
|Açılış
|: 916,16
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KLKIM
|20,50
|137.385.296
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.215.127
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.705.679
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,80
|19.614.258
|% -4,69
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.268.821
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,76
|1.347.691.647
|% 1,87
|
|THYAO
|34,72
|1.316.475.638
|% 0,29
|
|ASELS
|26,10
|1.184.857.787
|% 2,19
|
|SISE
|16,72
|1.155.656.031
|% 2,58
|
|GARAN
|12,54
|930.821.935
|% 1,05
|
|ODAS
|2,09
|517.140.992
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,29
|906.379.681
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|920.797.018
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,28
|131.455.234
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,78
|351.387.447
|% 1,89
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7389
|14,7439
|% 0,26
|
|Euro
|16,1017
|16,1140
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,2460
|19,3426
|% 0,41
|
|Frank
|15,7503
|15,8452
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9213
|3,9410
|% 0,29
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,77
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|5,00
|
|Tam
|6.043
|6.193
|4,04
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|1,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,11
|
Seans Raporu
14:57
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 95 artarak (% 1.16 ) 2, 603
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15:12XU100
Endeks 2, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 21, 830.00 milyon TL de
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15:12HEKTS
Yüzde 4.51 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 999, 444 adet işlem
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15:11DYOBY
Yüzde 8.40 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 003, 896 adet işlem
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15:09BJKAS
Yüzde 5.35 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 508, 707 adet işlem