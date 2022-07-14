***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
14.07.2022 15:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,44
Dönem Sonu İtibariy56
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,32
d) Diğer Giderler (%)
% 1,2
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045398
BIST
15:492.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,16
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:4917,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0646
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:4917,4924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0733
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:49961,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,70
|Açılış
|: 961,48
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,13
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DOAS
|91,35
|181.103.848
|% 9,99
|
|MZHLD
|91,50
|23.693.496
|% 9,98
|
|KLRHO
|10,38
|22.597.836
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.952.316
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,32
|9.982.902
|% 9,30
|
|SILVR
|22,04
|4.404.363
|% -9,97
|
|GESAN
|52,90
|284.057.230
|% -6,45
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,70
|7.812.766
|% -5,28
|
|IHAAS
|28,10
|17.689.632
|% -5,26
|
|THYAO
|48,76
|4.304.363.735
|% -0,89
|
|SISE
|20,66
|902.802.412
|% -0,77
|
|ODAS
|3,28
|802.204.419
|% 7,54
|
|EREGL
|26,04
|710.034.039
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,95
|628.209.676
|% 4,98
|
|ODAS
|3,28
|802.204.419
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,95
|628.209.676
|% 4,98
|
|TSKB
|2,09
|203.791.557
|% 4,50
|
|YKBNK
|4,20
|380.205.109
|% 0,48
|
|THYAO
|48,76
|4.304.363.735
|% -0,89
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4792
|17,4843
|% 0,35
|
|Euro
|17,4790
|17,5037
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6207
|20,7242
|% -0,05
|
|Frank
|17,6823
|17,7888
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6428
|4,6661
|% 0,44
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-24,89
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-8,45
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|-25,00
|
|Tam
|6.571
|6.679
|-54,00
|
|Yarım
|3.202
|3.253
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,45
|-0,31
|
|B. Petrol
|97,80
|97,80
|-1,77
|