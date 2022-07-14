***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









İNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 94,73- Kurucu (%)% 35,94- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 25,26- Diğer (%)% 38,8b) Aracılık Komisyonları (%)% 1,2c) Saklama Ücreti (%)% 2,44d) Diğer Giderler (%)% 1,62AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045401BIST