***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
14.07.2022 15:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,07
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,19
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,19
Varsa İade Tutarı (TL)
156839,04
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
72738,36
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
84100,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
156892,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 18,33
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 49,83
- Kurucu (%)
% 36,78
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 46,36
- Diğer (%)
% 16,86
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 25,01
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,54
d) Diğer Giderler (%)
% 15,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045416
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0552
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0133
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05962,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,85
|Açılış
|: 962,33
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4531
|17,4588
|% 0,20
|
|Euro
|17,4952
|17,5635
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,5699
|20,6730
|% -0,29
|
|Frank
|17,6924
|17,7990
|% -0,06
|
|Riyal
|4,6426
|4,6659
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-22,36
|
|Altın Gr.
|959
|959
|-12,49
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.544
|6.685
|-48,00
|
|Yarım
|3.188
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|-0,43
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|-2,76
|
Seans Raporu
18:05
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