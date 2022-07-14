***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
14.07.2022 17:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,81
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,24
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3509503,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,21
- Kurucu (%)
% 36,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 43,81
- Diğer (%)
% 19,56
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,61
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,04
d) Diğer Giderler (%)
% 1,14
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045476
BIST
17:482.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -32,35
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
17:4817,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0620
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:4817,4824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0833
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:48959,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -11,78
|Açılış
|: 959,41
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOAS
|91,35
|192.566.652
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.856.152
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,58
|11.487.194
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,79
|37.347.476
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|96.743.532
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.226.367
|% -9,97
|
|GESAN
|51,00
|345.440.832
|% -9,81
|
|IZFAS
|2,35
|5.145.644
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IHAAS
|28,08
|19.344.900
|% -5,33
|
|THYAO
|47,84
|5.647.406.146
|% -2,76
|
|SISE
|20,38
|1.176.794.347
|% -2,11
|
|ODAS
|3,24
|965.882.111
|% 6,23
|
|EREGL
|25,82
|888.408.254
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,94
|777.682.401
|% 4,63
|
|ODAS
|3,24
|965.882.111
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,94
|777.682.401
|% 4,63
|
|TSKB
|2,10
|255.406.179
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,17
|514.683.772
|% -0,24
|
|THYAO
|47,84
|5.647.406.146
|% -2,76
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4774
|17,4859
|% 0,36
|
|Euro
|17,4753
|17,4824
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,5420
|20,6450
|% -0,43
|
|Frank
|17,6616
|17,7680
|% -0,24
|
|Riyal
|4,6442
|4,6675
|% 0,47
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-27,28
|
|Altın Gr.
|959
|959
|-12,32
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.546
|6.685
|-48,00
|
|Yarım
|3.190
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|96,66
|96,66
|-2,91
|
Seans Raporu
17:48
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