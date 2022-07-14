***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
14.07.2022 17:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,86
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,68
Varsa İade Tutarı (TL)
62755,3
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
62755,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
187251,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,11
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,25
- Kurucu (%)
% 40,59
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 14,91
- Diğer (%)
% 44,51
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,83
d) Diğer Giderler (%)
% 12,38
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045479
BIST
17:332.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -16,77
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:3317,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0679
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:3317,4616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1041
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:33957,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -13,23
|Açılış
|: 957,95
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOAS
|91,35
|192.529.837
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.815.203
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.263.705
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.305.732
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|91.435.586
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|4.988.644
|% -9,97
|
|GESAN
|51,70
|321.127.727
|% -8,58
|
|IZFAS
|2,35
|5.047.469
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,50
|9.257.855
|% -6,08
|
|THYAO
|48,08
|5.469.152.690
|% -2,28
|
|SISE
|20,50
|1.079.237.270
|% -1,54
|
|ODAS
|3,27
|935.404.129
|% 7,21
|
|EREGL
|25,92
|858.289.044
|% -0,23
|
|KARSN
|7,34
|741.654.975
|% 6,22
|
|ODAS
|3,27
|935.404.129
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,97
|720.967.472
|% 5,69
|
|TSKB
|2,10
|250.678.089
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,18
|502.638.600
|% 0,00
|
|THYAO
|48,08
|5.469.152.690
|% -2,28
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4837
|17,4938
|% 0,40
|
|Euro
|17,4556
|17,4645
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,5558
|20,6589
|% -0,36
|
|Frank
|17,6640
|17,7705
|% -0,22
|
|Riyal
|4,6437
|4,6670
|% 0,46
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-31,73
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-13,95
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.553
|6.679
|-54,00
|
|Yarım
|3.193
|3.253
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|96,54
|96,54
|-3,03
|