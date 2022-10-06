***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 14:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
29240444
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,89
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,84
- Kurucu (%)
% 30,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 28,76
- Diğer (%)
% 40,84
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,33
d) Diğer Giderler (%)
% 0,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068060
BIST
14:503.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 60,82
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
14:5018,5896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0376
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
14:5018,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
14:501.024,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.024,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler14:48
|AKENR
|3,31
|150.551.643
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.872.011
|% 9,95
|
|KMPUR
|65,75
|189.579.066
|% 9,58
|
|HKTM
|53,45
|68.557.084
|% 9,53
|
|ARSAN
|6,92
|53.282.836
|% 8,98
|
|INFO
|9,65
|7.153.265
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.071.781
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|88,95
|3.808.043.668
|% 7,49
|
|THYAO
|83,80
|3.494.770.670
|% -1,18
|
|SISE
|29,04
|2.817.136.369
|% 2,40
|
|EKGYO
|4,31
|1.774.898.580
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,08
|1.618.615.042
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,31
|1.774.898.580
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,08
|1.618.615.042
|% 3,46
|
|ZOREN
|4,78
|820.055.284
|% 0,84
|
|DOHOL
|5,30
|809.060.718
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,28
|1.053.920.205
|% 1,85
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5748
|18,5833
|% -0,24
|
|Euro
|18,3776
|18,3973
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8329
|20,9374
|% -0,73
|
|Frank
|18,7919
|18,9051
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,02
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|25,00
|
|Tam
|6.875
|6.924
|-20,00
|
|Yarım
|3.350
|3.385
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-0,30
|