***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,15
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,15
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4055518,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,17
- Kurucu (%)
% 37,83
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 52,03
- Diğer (%)
% 10,15
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,27
d) Diğer Giderler (%)
% 1,17
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068097
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6189
En Düşük
18,5714
18:0518,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,2100
En Düşük
18,1790
18:051.022,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.022,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
0,00
En Düşük
0,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5901
|% 0,03
|
|Euro
|18,1800
|18,2045
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6660
|20,7697
|% -1,52
|
|Frank
|18,6793
|18,7918
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9275
|4,9523
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.931
|-13,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.694
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,00
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|1,50
|