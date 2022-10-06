***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 15:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,83
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,83
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
36827631,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,1
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,4
- Kurucu (%)
% 36,79
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,21
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,5
d) Diğer Giderler (%)
% 2,27
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068108
BIST
15:113.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 65,64
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
15:1118,5891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:1118,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:111.026,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.026,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KMPUR
|66,00
|197.156.202
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|151.325.031
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.975.052
|% 9,95
|
|HKTM
|53,60
|70.806.403
|% 9,84
|
|ARSAN
|6,95
|56.984.573
|% 9,45
|
|INFO
|9,65
|7.214.803
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.164.941
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|88,45
|4.265.624.796
|% 6,89
|
|THYAO
|84,75
|3.921.071.787
|% -0,06
|
|SISE
|29,52
|3.544.208.970
|% 4,09
|
|EKGYO
|4,30
|1.882.034.763
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,09
|1.671.015.028
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,30
|1.882.034.763
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,09
|1.671.015.028
|% 3,59
|
|ZOREN
|4,77
|912.182.454
|% 0,63
|
|DOHOL
|5,31
|1.021.563.972
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,28
|1.072.624.841
|% 1,85
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5717
|18,5891
|% -0,20
|
|Euro
|18,3611
|18,3891
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8530
|20,9575
|% -0,63
|
|Frank
|18,7992
|18,9125
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,01
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|34,00
|
|Tam
|6.884
|6.936
|-8,00
|
|Yarım
|3.354
|3.391
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-0,24
|