***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2022 14:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1658633,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,65
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,38
- Kurucu (%)
% 35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,57
d) Diğer Giderler (%)
% 2,67
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068022
BIST
13:543.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,33
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:5418,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:5418,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:541.021,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.021,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler13:54
|BAGFS
|31,90
|229.436.231
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.351.910
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.654.195
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.094.383
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.735.886
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|124.956.579
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,20
|2.902.928.431
|% -0,59
|
|SASA
|88,55
|2.724.703.293
|% 3,93
|
|ASELS
|31,96
|1.774.647.814
|% 1,65
|
|SISE
|29,42
|1.544.866.917
|% -0,14
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.735.886
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|877.022.618
|% -0,23
|
|ODAS
|7,50
|715.898.852
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,08
|724.506.288
|% -0,74
|
|AKBNK
|12,76
|891.412.051
|% -1,09
|
|PETKM
|14,45
|969.102.266
|% 0,98
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5763
|18,5864
|% 0,01
|
|Euro
|18,2125
|18,2183
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7330
|20,8370
|% 0,32
|
|Frank
|18,6938
|18,8065
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,03
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.846
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.336
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|1,04
|