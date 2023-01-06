***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,52
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,52
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3926800,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 36,04
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,56
- Kurucu (%)
% 40,24
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59,76
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,94
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,92
d) Diğer Giderler (%)
% 3,59
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095053
BIST
14:155.232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 115,70
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1518,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1519,7375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0269
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:151.108,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.108,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:13
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.504.292
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.196.846
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,28
|166.248.626
|% -7,92
|
|MARTI
|5,11
|95.736.532
|% -6,75
|
|ADEL
|128,00
|82.411.936
|% -6,64
|
|THYAO
|140,00
|7.172.896.778
|% 3,55
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|ASELS
|61,85
|5.511.245.777
|% 5,01
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EKGYO
|9,06
|3.505.283.157
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,81
|1.967.059.302
|% 3,15
|
|SKBNK
|2,86
|463.152.231
|% 4,76
|
|KRDMD
|18,31
|2.979.323.699
|% 1,72
|
|EREGL
|40,26
|5.766.944.833
|% 0,45
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7493
|18,7758
|% 0,06
|
|Euro
|19,7124
|19,7311
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,1723
|22,2835
|% -0,52
|
|Frank
|19,8742
|19,9939
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9778
|5,0027
|% 0,01
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 832, 347 adet işlem
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14:27AHGAZ
Yüzde 7.65 oranında artışla 92.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 095, 414 adet işlem
-
14:26YEOTK
Yüzde 7.27 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 009, 717 adet işlem
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14:25XU100
Endeks 5, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 61 üstünde . İşlem hacmi 75, 889.00 milyon TL de
-
14:25EKGYO
Yüzde 6.84 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 860, 832 adet işlem