***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1012948,31
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 84,4
- Kurucu (%)
% 34,09
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 56,35
- Diğer (%)
% 9,55
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,07
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,24
d) Diğer Giderler (%)
% 5,29
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095054
BIST
13:575.243
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 126,14
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5718,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5719,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0386
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:571.108,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.108,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:55
|HKTM
|61,65
|59.567.264
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|86.031.119
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|15.952.056
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,24
|161.793.122
|% -8,05
|
|MARTI
|5,07
|94.240.599
|% -7,48
|
|ADEL
|128,90
|80.638.267
|% -5,98
|
|THYAO
|139,90
|7.048.386.015
|% 3,48
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|ASELS
|61,30
|5.285.182.417
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|EKGYO
|9,05
|3.423.764.294
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,74
|1.917.809.447
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,23
|2.922.729.439
|% 1,28
|
|SKBNK
|2,84
|423.252.583
|% 4,03
|
|EREGL
|40,16
|5.620.020.899
|% 0,20
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7497
|18,7774
|% 0,07
|
|Euro
|19,7166
|19,7271
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,1888
|22,3000
|% -0,45
|
|Frank
|19,8956
|20,0155
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,19
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|0,41
|