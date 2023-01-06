***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,31
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
129020,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,54
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,44
c) Saklama Ücreti (%)
% 30,24
d) Diğer Giderler (%)
% 33,79
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095058
BIST
13:585.239
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 122,79
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:5818,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:5819,7281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0363
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:581.108,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.108,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:58
|HKTM
|61,65
|59.606.720
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.214.563
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|86.083.377
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,22
|163.274.331
|% -8,11
|
|MARTI
|5,08
|94.858.663
|% -7,30
|
|ADEL
|128,50
|81.044.771
|% -6,27
|
|THYAO
|140,40
|7.080.208.794
|% 3,85
|
|EREGL
|40,26
|5.652.967.841
|% 0,45
|
|ASELS
|61,75
|5.357.425.892
|% 4,84
|
|EKGYO
|9,06
|3.443.221.960
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,28
|2.937.080.646
|% 1,56
|
|EKGYO
|9,06
|3.443.221.960
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,76
|1.929.911.693
|% 2,67
|
|KRDMD
|18,28
|2.937.080.646
|% 1,56
|
|SKBNK
|2,85
|432.391.551
|% 4,40
|
|EREGL
|40,26
|5.652.967.841
|% 0,45
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7675
|% 0,02
|
|Euro
|19,7172
|19,7281
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,1871
|22,2984
|% -0,45
|
|Frank
|19,8861
|20,0059
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9784
|5,0033
|% 0,02
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.529
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.646
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,42
|