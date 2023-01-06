***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiA. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİYıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 2,19İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,96Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,41Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,41Varsa İade Tutarı (TL)62755,3Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)62755,3Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)695297,63Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 31,23B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 77,7- Kurucu (%)% 40,19- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 13,38- Diğer (%)% 46,43b) Aracılık Komisyonları (%)% 10,6c) Saklama Ücreti (%)% 4,74d) Diğer Giderler (%)% 6,96AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095104BIST