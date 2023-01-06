***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,6
Varsa İade Tutarı (TL)
114442,86
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
29325,62
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
85117,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
629120,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 31,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,17
- Kurucu (%)
% 34,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,11
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,03
d) Diğer Giderler (%)
% 3,7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095110
BIST
15:475.228
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 111,67
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4718,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4719,7059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0585
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:471.108,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.108,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KRDMB
|16,72
|89.416.246
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.738.731
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|133.187.148
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.948.057
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|105.969.374
|% -8,21
|
|ADEL
|126,50
|93.587.182
|% -7,73
|
|FMIZP
|207,00
|140.996.777
|% -6,84
|
|THYAO
|139,70
|8.297.631.324
|% 3,33
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|ASELS
|61,30
|6.673.073.598
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,72
|2.601.272.218
|% 2,29
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|SKBNK
|2,84
|578.918.511
|% 4,03
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7589
|18,7780
|% 0,07
|
|Euro
|19,6876
|19,7048
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1753
|22,2865
|% -0,51
|
|Frank
|19,8877
|20,0075
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9780
|5,0029
|% 0,02
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|
Seans Raporu
15:46
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16:01ANSGR
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16:00EKGYO
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