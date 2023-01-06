***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,02
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,02
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2735677,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,73
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 83,9
- Kurucu (%)
% 40,21
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,36
- Diğer (%)
% 18,43
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 12,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,15
d) Diğer Giderler (%)
% 2,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095129
BIST
17:015.353
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 236,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.355
En Düşük
4.961
17:0118,7628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0119,7651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:011.116,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.116,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BRKVY
|28,82
|41.817.435
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.766.368
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.839.808
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,78
|34.767.273
|% -9,24
|
|MARTI
|5,01
|118.899.228
|% -8,58
|
|ADEL
|125,40
|124.733.612
|% -8,53
|
|ULUSE
|190,10
|50.030.124
|% -6,12
|
|EREGL
|42,04
|10.984.902.341
|% 4,89
|
|THYAO
|141,70
|9.630.366.479
|% 4,81
|
|ASELS
|62,50
|7.639.576.393
|% 6,11
|
|KRDMD
|19,50
|6.185.764.712
|% 8,33
|
|EKGYO
|9,18
|4.947.986.968
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.947.986.968
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,50
|6.185.764.712
|% 8,33
|
|YKBNK
|10,96
|3.100.008.008
|% 4,58
|
|EREGL
|42,04
|10.984.902.341
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,89
|673.984.178
|% 5,86
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7509
|18,7628
|% -0,01
|
|Euro
|19,7521
|19,7651
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,2961
|22,4079
|% 0,03
|
|Frank
|19,9704
|20,0908
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9769
|5,0019
|% -0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|8,50
|
|Cumhuriyet
|7.503
|7.617
|18,00
|
|Tam
|7.572
|7.635
|47,00
|
|Yarım
|3.667
|3.732
|23,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.866
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,24
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,92
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
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17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de
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17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem
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17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem