***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,19
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,19
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3256870,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 23,79
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,62
- Kurucu (%)
% 30,26
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,05
- Diğer (%)
% 34,69
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,78
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,62
d) Diğer Giderler (%)
% 0,99
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095131
BIST
14:265.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 91,97
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:2618,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:2619,7213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0431
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:261.109,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.109,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:26
|HKTM
|61,65
|60.290.111
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|188.325.307
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|UMPAS
|5,23
|1.474.569
|% -9,98
|
|DYOBY
|28,92
|172.958.415
|% -9,06
|
|MARTI
|5,04
|98.535.935
|% -8,03
|
|ADEL
|127,40
|84.677.919
|% -7,08
|
|ULUSE
|191,10
|39.642.862
|% -5,63
|
|THYAO
|139,10
|7.339.203.024
|% 2,88
|
|EREGL
|40,02
|6.024.514.347
|% -0,15
|
|ASELS
|61,05
|5.697.626.749
|% 3,65
|
|EKGYO
|9,03
|3.576.889.967
|% 6,49
|
|KRDMD
|18,19
|3.096.665.743
|% 1,06
|
|EKGYO
|9,03
|3.576.889.967
|% 6,49
|
|YKBNK
|10,69
|2.059.617.893
|% 2,00
|
|SKBNK
|2,83
|496.010.386
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,19
|3.096.665.743
|% 1,06
|
|EREGL
|40,02
|6.024.514.347
|% -0,15
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7582
|18,7708
|% 0,04
|
|Euro
|19,7050
|19,7213
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,1823
|22,2936
|% -0,48
|
|Frank
|19,9068
|20,0267
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9767
|5,0016
|% -0,01
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,12
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.534
|7.594
|6,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,16
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,15
|