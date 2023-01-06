***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.01.2023 14:40
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,41
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,41
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
25303143,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,9
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 93,53
- Kurucu (%)
% 30,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 57,41
- Diğer (%)
% 11,69
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4
c) Saklama Ücreti (%)
% 1,07
d) Diğer Giderler (%)
% 1,4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095132
BIST
17:015.353
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 236,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.355
En Düşük
4.961
17:0118,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0119,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:011.116,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,82
|Açılış
|: 1.116,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRKVY
|28,82
|41.729.995
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|SNICA
|28,04
|147.028.212
|% 9,96
|
|TERA
|25,64
|195.995.461
|% 9,95
|
|AHGAZ
|93,60
|759.744.803
|% 9,28
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,50
|123.225.418
|% -9,92
|
|MARTI
|4,98
|118.101.384
|% -9,12
|
|ULUFA
|6,80
|33.991.193
|% -8,97
|
|FMIZP
|207,50
|164.628.964
|% -6,62
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|THYAO
|141,50
|9.480.313.671
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.565.914.995
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,92
|3.014.013.216
|% 4,20
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,89
|661.821.223
|% 5,86
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7532
|18,7600
|% -0,02
|
|Euro
|19,7511
|19,7675
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,2968
|22,4087
|% 0,04
|
|Frank
|19,9722
|20,0925
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9778
|5,0028
|% 0,01
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|13,76
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|10,28
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.575
|7.643
|55,00
|
|Yarım
|3.669
|3.737
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.868
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,28
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|1,09
|
Seans Raporu
16:59
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17:14YYLGD
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