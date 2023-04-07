***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2023 00:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,78
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,78
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
975324,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 35,7
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,26
- Kurucu (%)
% 38,52
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 59
- Diğer (%)
% 2,48
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,59
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,07
d) Diğer Giderler (%)
% 2,08
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133176
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0085
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2572
En Düşük
19,2141
17:5921,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0196
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,0558
En Düşük
20,9763
17:591.242,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.242,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.243,13
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2350
|19,2428
|% -0,04
|
|Euro
|20,9968
|21,0141
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,8632
|23,9829
|% -0,01
|
|Frank
|21,1799
|21,3075
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1139
|5,1396
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|-13,21
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.471
|8.558
|-5,00
|
|Yarım
|4.137
|4.188
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.069
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|25,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,47
|0,00
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410