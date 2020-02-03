***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2020 15:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YKS) Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 02/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816688
BIST
16:50119.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 412,80
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:505,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:506,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:50303,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,75
|Açılış
|: 303,62
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.384.294
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.355
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.793.340
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,87
|1.399.703.393
|% 1,39
|
|SISE
|5,66
|967.763.162
|% 1,80
|
|ODAS
|2,20
|540.974.883
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,20
|473.374.902
|% 4,22
|
|PETKM
|4,09
|457.645.019
|% 1,49
|
|ODAS
|2,20
|540.974.883
|% 3,77
|
|SISE
|5,66
|967.763.162
|% 1,80
|
|TSPOR
|3,05
|371.906.884
|% 12,13
|
|ALBRK
|1,72
|195.714.689
|% 1,78
|
|PETKM
|4,09
|457.645.019
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7895
|7,8285
|% -1,14
|
|Frank
|6,1807
|6,2179
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-11,34
|
|Yarım
|967
|991
|-5,48
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|-0,42
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