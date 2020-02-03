***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2020 15:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPK) Yapı Kredi Portföy Galata Serbest Fon 02/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816689
BIST
16:58119.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 483,26
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:585,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:586,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0173
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:58303,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,62
|Açılış
|: 303,75
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.427.933
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.355
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.799.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,89
|1.411.199.468
|% 1,54
|
|SISE
|5,66
|973.842.349
|% 1,80
|
|ODAS
|2,21
|541.892.412
|% 4,25
|
|TRKCM
|4,19
|476.356.738
|% 3,97
|
|PETKM
|4,10
|458.624.810
|% 1,74
|
|ODAS
|2,21
|541.892.412
|% 4,25
|
|SISE
|5,66
|973.842.349
|% 1,80
|
|TSPOR
|3,06
|380.504.907
|% 12,50
|
|ALBRK
|1,72
|196.022.830
|% 1,78
|
|PETKM
|4,10
|458.624.810
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7904
|7,8295
|% -1,13
|
|Frank
|6,1823
|6,2196
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5906
|1,5986
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-11,34
|
|Yarım
|967
|991
|-5,48
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|-0,42
|