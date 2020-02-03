***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2020 15:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YPF) Yapı Kredi Portföy Yeditepe Serbest Fon 02/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816690
BIST
16:07119.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 414,50
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.669
En Düşük
118.762
16:075,9844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:076,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:07303,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,46
|Açılış
|: 303,91
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.420.658
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|15.907.408
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,33
|3.776.658
|% 18,64
|
|TSPOR
|3,13
|305.034.726
|% 15,07
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,89
|1.260.245.856
|% 1,54
|
|SISE
|5,70
|918.348.004
|% 2,52
|
|ODAS
|2,21
|502.853.598
|% 4,25
|
|TRKCM
|4,21
|464.074.173
|% 4,47
|
|IPEKE
|10,10
|341.605.328
|% 2,02
|
|ODAS
|2,21
|502.853.598
|% 4,25
|
|SISE
|5,70
|918.348.004
|% 2,52
|
|TRKCM
|4,21
|464.074.173
|% 4,47
|
|TSPOR
|3,13
|305.034.726
|% 15,07
|
|EKGYO
|1,68
|156.139.986
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7895
|7,8286
|% -1,14
|
|Frank
|6,1835
|6,2208
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-6,87
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.002
|2.052
|-9,37
|
|Yarım
|967
|992
|-4,53
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,37
|56,37
|-0,25
|
Seans Raporu
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