***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2020 15:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YRH) Yapı Kredi Portföy Hisar Serbest (Döviz) Fon 02/01/2020 – 31/01/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816696
BIST
16:06119.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 406,59
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.669
En Düşük
118.762
16:065,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9867
En Düşük
5,9764
16:066,6226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0158
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:06303,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,53
|Açılış
|: 303,84
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.438.696
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|15.907.408
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,28
|4.449.577
|% 18,12
|
|TSPOR
|3,14
|317.165.804
|% 15,44
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,91
|1.302.943.463
|% 1,68
|
|SISE
|5,70
|932.899.348
|% 2,52
|
|ODAS
|2,20
|505.964.353
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,22
|467.188.071
|% 4,71
|
|PETKM
|4,10
|374.854.905
|% 1,74
|
|ODAS
|2,20
|505.964.353
|% 3,77
|
|SISE
|5,70
|932.899.348
|% 2,52
|
|TRKCM
|4,22
|467.188.071
|% 4,71
|
|TSPOR
|3,14
|317.165.804
|% 15,44
|
|THYAO
|13,91
|1.302.943.463
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7861
|7,8251
|% -1,19
|
|Frank
|6,1820
|6,2192
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-7,28
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,72
|
|Yarım
|967
|992
|-4,70
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,35
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,25
|56,25
|-0,37
|