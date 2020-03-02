***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2020 13:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, 07.12.2017 tarihinde yeniden yapılandırma kapsamında protokol imzalanmış, edimlerin kısmen yerine getirilmesi neticesinde muhtelif tarihlerde ana protokole ek protokoller imzalanmak suretiyle borcun yeniden yapılandırıldığı daha önce açıklanmıştı.
İhraççı şirket ile, son imzalanan ek protokoldeki yükümlülüklerin kısmen yerine getirileceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, ana protokol ve ana protokole ek imzalanan ek protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 25.02.2020 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ek protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana para ve kupon ödemelerinin 230.594,93 TL'lik kısmı 28.02.2020 tarihinde ödenmiş, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizlerin, 30.04.2020, 30.09.2020, 30.12.2020 ve 31.03.2021 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.
Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823259
BIST
14:34107.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.631,27
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:346,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:346,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:34323,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 6,81
|Açılış
|: 323,18
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.340.331
|% 14,95
|
|GRNYO
|1,72
|20.987.632
|% 14,67
|
|GYHOL
|22,90
|5.235.845
|% 14,56
|
|VKFYO
|2,36
|6.476.770
|% 14,56
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|6.278.911
|% -2,58
|
|FENER
|11,55
|37.840.585
|% -2,45
|
|BIMAS
|46,92
|30.015.594
|% -2,33
|
|THYAO
|11,94
|703.204.170
|% 1,62
|
|ASELS
|28,22
|387.855.991
|% 2,62
|
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|GARAN
|9,63
|299.504.370
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,40
|224.437.010
|% 4,80
|
|KARSN
|1,93
|355.221.168
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,40
|224.437.010
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,43
|114.850.577
|% 2,88
|
|ADESE
|1,49
|116.022.912
|% 7,97
|
|ODAS
|2,04
|156.673.270
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9554
|7,9953
|% -0,13
|
|Frank
|6,4917
|6,5309
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6625
|1,6708
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|27,82
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,08
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.136
|2.189
|29,06
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|14,05
|
|Çeyrek
|518
|529
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,07
|
|B. Petrol
|50,41
|50,41
|0,74
|
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