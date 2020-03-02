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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.03.2020 14:49
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Özet Bilgi : Kurucusu olduğumuz YOD*, YBE, YBS, YKS Fonlarının Portföyünde Bulunan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özel Sektör Tahviline İlişkin Açıklama
" 01.11.2019 tarihli KAP açıklamamızda, ihraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ek protokolde belirtilen ödemelerin kısmen yapılması neticesinde ana protokole ek protokol imzalandığı, kalan anapara tutarı ve kupon ödemelerinin yasal faizleriyle birlikte 28.02.2020 ve 30.04.2020 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.
28.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin kısmi olarak yapılacak olması neticesinde İhraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ana ve ek protokollerde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 25.02.2020 tarihinde ek protokol imzalanmış olup protokol tarihine kadar olan faizler ile birlikte 587.466,58 TL ana para ve kupon ödemesi tahsilatı sağlanmış, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizler, 30.04.2020, 30.09.2020, 30.12.2020 ve 31.03.2021 halinde ödenecek şekilde ek protokole bağlanmıştır."
* YTP ile YOD fonları, 09.11.2018 tarihinde YOD fonu bünyesinde birleşmiş olup, YTP fonu altında takip edilen bakiyeler birleşme tarihinde YOD fonuna aktarılmış ve ilgili fon tablosunda takip edilmektedir. Fon bazında KAP bildirimlerinde, toplam tutarlar YOD fonu altında bildirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823280


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