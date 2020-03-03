***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2020 11:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YOF) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest Özel Fon 03/02/2020 – 05/02/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823857
BIST
14:40110.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.952,92
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:406,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:406,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:40318,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 4,90
|Açılış
|: 318,90
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|32.197.541
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.313.060
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.458.122
|% 14,80
|
|NUHCM
|11,25
|10.166.172
|% 14,45
|
|SNPAM
|6,01
|1.923.613
|% 14,26
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|7.451.249
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|OLMIP
|4,21
|2.544.933
|% -4,54
|
|THYAO
|12,10
|642.602.159
|% 2,54
|
|ASELS
|29,30
|561.058.764
|% 3,75
|
|GARAN
|10,04
|426.616.687
|% 4,91
|
|KARSN
|1,89
|277.444.361
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|241.781.992
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|277.444.361
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|177.702.165
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|130.252.932
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,52
|241.781.992
|% 5,44
|
|IHLAS
|0,81
|66.819.378
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8848
|7,9244
|% 0,57
|
|Frank
|6,4378
|6,4766
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6453
|1,6536
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,27
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.118
|2.150
|4,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|3,56
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|1,72
|
|Çeyrek
|511
|523
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,34
|53,34
|1,44
|