***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2020 11:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy İstanbul Serbest Fon 01/04/2020 - 30/04/2020tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842530
BIST
11:2999.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 398,34
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:297,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:297,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:29385,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 385,41
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.813.915
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|UNYEC
|4,94
|5.947.885
|% -8,86
|
|PETUN
|23,42
|277.566.392
|% -5,64
|
|GARAN
|8,26
|238.444.905
|% 1,10
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,30
|202.659.557
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,25
|201.510.641
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|201.510.641
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,65
|175.272.714
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,89
|97.300.368
|% 2,72
|
|KARSN
|1,79
|70.900.215
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7697
|8,8136
|% 0,37
|
|Frank
|7,2763
|7,3201
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,83
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,20
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,09
|29,09
|1,89
|