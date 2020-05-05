***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2020 11:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Balat Serbest Özel Fon 01/04/2020 - 30/04/2020tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842533
BIST
11:2799.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 418,05
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:277,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:277,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:27385,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,45
|Açılış
|: 385,82
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.859.917
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|OYAYO
|5,67
|16.425.912
|% -8,10
|
|PGSUS
|53,50
|204.559.509
|% -3,60
|
|ULUUN
|11,77
|168.078.114
|% 2,97
|
|VAKBN
|4,54
|61.498.081
|% 1,79
|
|ODAS
|1,82
|60.599.019
|% 1,11
|
|HUBVC
|21,52
|46.963.975
|% 7,49
|
|ODAS
|1,82
|60.599.019
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,23
|25.196.813
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,08
|21.025.952
|% 0,93
|
|IHYAY
|0,89
|17.280.506
|% 1,14
|
|ADESE
|1,50
|26.084.386
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7643
|8,8082
|% 0,30
|
|Frank
|7,2749
|7,3187
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8721
|1,8814
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
|