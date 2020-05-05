***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.05.2020 11:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest Özel Fon 01/04/2020 - 30/04/2020tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842540
BIST
15:0298.633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -209,64
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:027,0915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:027,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:02386,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 386,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.962.558
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|422.435.899
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|481.925.739
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,96
|478.531.506
|% 2,23
|
|PETUN
|22,34
|422.435.899
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|387.399.492
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.835.378
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|355.801.221
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|387.399.492
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|378.835.378
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|222.032.917
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,96
|478.531.506
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7888
|8,8329
|% 0,59
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8800
|1,8894
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,51
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,30
|
|Tam
|2.547
|2.587
|0,30
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,28
|29,28
|2,08
|
Seans Raporu
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15:16UNYEC
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 6 kaybederek (% -0.08 ) 115, 715
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15:14XU100
Endeks 98, 717 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 6, 220.00 milyon TL de
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15:14BOLUC
Yüzde -7.96 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 945, 059 adet işlem