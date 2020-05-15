***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir:Fon toplam değerinin günlük %0.00274'inden (yüz binde yirmi yedi nokta dört) [yıllık yaklaşık %1,0] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845512BIST