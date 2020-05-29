***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu (YOP) YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON'un portföyünde yer alan ileri valörlü USD/TRY forward pozisyonlarının değerlemesinde, fon izahnamesi doğrultusunda Bloomberg FRD sayfasından alınan Londra piyasasında oluşan fiyatlar ile Türkiye piyasasında oluşan fiyatlar arasında büyük farklar oluşmuştur. Bu sebeple Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' Madde 31/3 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2020 tarih ve 202053 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Londra ve Türkiye piyasaları arasındaki olağandışı fiyatlama farkı sona erene kadar, fon yatırımcılarının menfaatini korumak amacıyla, süreli fon portföylerinde bulunan ileri valörlü USDTRY forward pozisyonlarının değerlemesinde yapılan işlemin iç verim faiz oranının kullanılmasına karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847655BIST