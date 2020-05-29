***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.05.2020 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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"Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu (YOP) YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON'un portföyünde yer alan ileri valörlü USD/TRY forward pozisyonlarının değerlemesinde, fon izahnamesi doğrultusunda Bloomberg FRD sayfasından alınan Londra piyasasında oluşan fiyatlar ile Türkiye piyasasında oluşan fiyatlar arasında büyük farklar oluşmuştur. Bu sebeple Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği' Madde 31/3 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2020 tarih ve 202053 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Londra ve Türkiye piyasaları arasındaki olağandışı fiyatlama farkı sona erene kadar, fon yatırımcılarının menfaatini korumak amacıyla, süreli fon portföylerinde bulunan ileri valörlü USDTRY forward pozisyonlarının değerlemesinde yapılan işlemin iç verim faiz oranının kullanılmasına karar verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847655
BIST
15:32105.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -233,94
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:326,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:327,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0670
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:32380,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,03
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.852.497
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.192.321
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|DZGYO
|4,49
|16.462.743
|% 9,78
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.814.239
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|THYAO
|12,38
|713.353.674
|% -2,37
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|ASELS
|30,08
|389.859.640
|% 0,07
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|TSKB
|1,09
|167.498.082
|% 3,81
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,46
|216.206.523
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4192
|8,4614
|% 0,60
|
|Frank
|7,0720
|7,1146
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,75
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,30
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,40
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,70
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|-0,60
|