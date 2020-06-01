***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2020 15:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz) Fonu için uygulanacak yönetim ücreti oranı aşağıdaki gibidir: Fon toplam değerinin günlük %0.00274'inden (yüz binde yirmi yedi nokta dört) [yıllık yaklaşık %1,0] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848086
BIST
16:25106.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.387,58
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:256,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8244
En Düşük
6,7931
16:257,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:25380,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 380,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.437
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.627.951
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.052.287
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|ARDYZ
|28,08
|32.787.442
|% -5,20
|
|AYCES
|25,80
|491.464
|% -4,73
|
|GARAN
|7,97
|938.069.201
|% 1,92
|
|ASELS
|30,94
|824.473.621
|% 2,52
|
|THYAO
|12,79
|768.720.830
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|646.891.309
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,55
|553.961.043
|% 5,44
|
|EKGYO
|1,55
|553.961.043
|% 5,44
|
|GSRAY
|3,60
|646.891.309
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,37
|335.760.316
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|434.501.959
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,19
|142.254.933
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4308
|8,4731
|% 0,41
|
|Frank
|7,0621
|7,1046
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8120
|1,8211
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,26
|37,26
|-0,58
|