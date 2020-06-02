***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2020 17:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYB) Yapı Kredi Portföy Bebek Serbest (Döviz) Fon 04/05/2020 - 29/05/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848572
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7267
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0833
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7099
18:057,5139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5016
18:05374,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -6,66
|Açılış
|: 374,36
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
374,27
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3922
|8,4343
|% -1,02
|
|Frank
|6,9583
|7,0002
|% -1,40
|
|Riyal
|1,7843
|1,7933
|% -1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-10,20
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.467
|-42,40
|
|Tam
|2.498
|2.531
|-51,20
|
|Yarım
|1.219
|1.239
|-25,10
|
|Çeyrek
|609
|620
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|39,27
|39,27
|0,95
|