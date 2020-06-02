***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(YOP) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon 04/05/2020 - 29/05/2020 tarihleri arasındaFona para girişi olması kaynaklı yapılan valörlü alış nedeniyle fonun kaldıraçlı işlem açık pozisyonu 18.05.2020 tarihinde %101.22 ile bir gün süresince aşımda bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848575BIST