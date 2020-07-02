***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 16:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YOP) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon 01/06/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasında
Fona para girişi olması kaynaklı yapılan valörlü alış nedeniyle fonun kaldıraçlı işlem açık pozisyonu 16.06.2020 tarihinde %131.46 ile bir gün süresince aşımda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854140
BIST
18:00116.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.603,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:006,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:007,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:00391,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 391,27
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.686.043
|% 10,00
|
|PKART
|14,41
|54.873.077
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|ULAS
|5,09
|6.069.757
|% -6,09
|
|CEOEM
|4,30
|106.753.776
|% -5,70
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|GARAN
|8,36
|1.272.571.009
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|1.012.809.119
|% 2,88
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|THYAO
|12,27
|884.885.329
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.328.652
|% 9,68
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|ALBRK
|1,76
|457.360.094
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|792.595.155
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5178
|8,5605
|% 0,00
|
|Frank
|7,2160
|7,2594
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,18
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.609
|2.622
|8,90
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,28
|