***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 16:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRO) Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854148
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:05391,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,30
|Açılış
|: 391,22
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.704.523
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.694.061
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|106.912.167
|% -5,92
|
|ULAS
|5,10
|6.072.230
|% -5,90
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|ALBRK
|1,78
|457.700.825
|% 4,09
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|HALKB
|6,22
|384.815.364
|% 0,00
|
|ADESE
|2,09
|375.215.765
|% 4,50
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|ALBRK
|1,78
|457.700.825
|% 4,09
|
|IHLGM
|1,69
|360.113.931
|% 3,05
|
|ADESE
|2,09
|375.215.765
|% 4,50
|
|CEMAS
|1,67
|276.221.986
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5165
|8,5593
|% -0,01
|
|Frank
|7,2166
|7,2600
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,59
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|10,90
|
|Tam
|2.611
|2.624
|11,10
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,31
|