***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 17:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YRH) Yapı Kredi Portföy Hisar Serbest (Döviz) Fon 01/06/2020 - 08/06/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854174
BIST
17:06117.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.815,72
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.140
En Düşük
115.746
17:066,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:067,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:06391,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 391,12
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.819.998
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.522.368
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.075.430
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.705
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.358
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.710.869
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,62
|13.907.516
|% -3,26
|
|GARAN
|8,38
|1.131.558.560
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,30
|889.238.847
|% 3,37
|
|KARSN
|3,28
|796.892.585
|% 7,54
|
|SISE
|5,89
|747.384.499
|% 5,75
|
|THYAO
|12,28
|741.576.226
|% -0,16
|
|IEYHO
|1,02
|364.961.563
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|615.451.628
|% 1,98
|
|KARSN
|3,28
|796.892.585
|% 7,54
|
|ALBRK
|1,78
|413.201.945
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,30
|889.238.847
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5451
|8,5880
|% 0,33
|
|Frank
|7,2332
|7,2768
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,08
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.629
|7,00
|
|Tam
|2.602
|2.614
|1,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|0,76
|
Seans Raporu
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