***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 17:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(YYB) Yapı Kredi Portföy Bebek Serbest (Döviz) Fon 01/06/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854178
BIST
17:07117.149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.833,57
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.177
En Düşük
115.746
17:076,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:077,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:07390,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 390,96
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.884.731
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.587.998
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.643.790
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.508.391
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|4.728.156
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|CEOEM
|4,40
|95.040.015
|% -3,51
|
|GARAN
|8,40
|1.147.211.879
|% 1,20
|
|ISFIN
|4,31
|890.104.212
|% 3,61
|
|KARSN
|3,28
|803.554.160
|% 7,54
|
|SISE
|5,88
|750.063.357
|% 5,57
|
|THYAO
|12,29
|745.795.927
|% -0,08
|
|IEYHO
|1,02
|365.297.639
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,07
|636.565.835
|% 2,48
|
|KARSN
|3,28
|803.554.160
|% 7,54
|
|ALBRK
|1,78
|414.850.518
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|890.104.212
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5542
|8,5971
|% 0,43
|
|Frank
|7,2363
|7,2799
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.624
|2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-1,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,73
|
Seans Raporu
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17:20AYES
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1779, 19 artarak (% 1.34 ) 134, 261
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17:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ISFIN, KARSN
-
17:18XU100
Endeks 117, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 17, 212.00 milyon TL de