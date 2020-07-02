***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2020 17:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(YRF) Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon 01/06/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854189
BIST
17:16117.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.745,17
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:166,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:167,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:16391,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,33
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|187.909.571
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.602.346
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.657.787
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.370
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.738.424
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,32
|14.394.262
|% -4,01
|
|GARAN
|8,39
|1.166.976.683
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,29
|893.204.584
|% 3,12
|
|KARSN
|3,32
|861.829.547
|% 8,85
|
|THYAO
|12,26
|760.602.103
|% -0,33
|
|SISE
|5,87
|754.402.177
|% 5,39
|
|IEYHO
|1,02
|376.393.976
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,06
|637.775.152
|% 1,98
|
|KARSN
|3,32
|861.829.547
|% 8,85
|
|ALBRK
|1,78
|417.059.552
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,29
|893.204.584
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5521
|8,5950
|% 0,41
|
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|5,40
|
|Tam
|2.607
|2.619
|5,50
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,86
|