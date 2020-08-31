***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar24.08.2020 tarihinde Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon (YRF)'a ait duyuru metni sehven Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest Özel Fon (YOP) adı altında yapılmış olup ilgili tarihte yayınlanan duyuru metninin dikkate alınmaması konusunda bilgilendirme açıklamasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871795BIST