***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Göz Hastanesi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ihraç etmiş olduğu borçlanma aracına ait edimlerin yerine getirilmemesi neticesinde, 07.12.2017 tarihinde yeniden yapılandırma kapsamında protokol imzalanmış, edimlerin kısmen yerine getirilmesi neticesinde muhtelif tarihlerde ana protokole ek protokoller imzalanmak suretiyle borcun yeniden yapılandırıldığı daha önce açıklanmıştı.İhraççı şirket ile, son imzalanan ek protokoldeki yükümlülüklerin kısmen yerine getirileceğinin belirtilmiş olması nedeni ile, ana protokol ve ana protokole ek imzalanan ek protokolde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 24.09.2020 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Protokole istinaden, protokol tarihine kadar olan faizler ve ek protokole istinaden vadesinde ödenmesi gereken ana para ve kupon ödemelerinin 147.748,28 TL'lik kısmı 30.09.2020 tarihinde ödenmiş, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizlerin, 30.12.2020 , 31.03.2021 ve 30.06.2021 tarihlerinde ihraççı şirket tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.Fonda bulunan bakiyeler için % 100 oranında karşılık ayrılmaya devam edilecek olup, ek protokolde belirtilen tarihlerde ödeme yapıldıkça, ayrılan karşılıklar bu paralelde azaltılacaktır.Kamuoyunun ve fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877529BIST