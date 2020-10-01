***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2020 14:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
" 02.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda, ihraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ek protokolde belirtilen ödemelerin kısmen yapılması neticesinde ana protokole ek protokol imzalandığı, kalan anapara tutarı ve kupon ödemelerinin yasal faizleriyle birlikte ihraççı şirket tarafından ek protokolde belirlenen tarihlerde ödenmesi konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı.
30.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin kısmi olarak yapılacak olması neticesinde İhraççı şirket olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan ana ve ek protokollerde belirtilen şartların yeniden yapılandırılması kapsamında 24.09.2020 tarihinde ek protokol imzalanmış olup protokol tarihine kadar olan faizler ile birlikte 376.406,18 TL ana para ve kupon ödemesi tahsilatı sağlanmış, kalan ana para, kupon ödemeleri ve ana paraya işleyecek faizler, 30.12.2020, 31.03.2021, ve 30.06.2021 halinde ödenecek şekilde ek protokole bağlanmıştır."
* YAK ile YOD fonları 29.05.2020 tarihinde YAK fonu bünyesinde birleşmiş olup, YOD fonu altında Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait takip edilen menkul kıymet ve karşılık bakiyeleri birleşme tarihinde YAK fonuna aktarılmış ve YAK fonu tablosunda takip edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877752
BIST
15:001.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
15:007,7119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
15:009,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
15:00472,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler15:00
|NETAS
|21,34
|169.800.881
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.333.572
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.182.183
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.080.056
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|132.908.494
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|4.001.724
|% -9,99
|
|SISE
|7,16
|1.564.404.973
|% -2,19
|
|GARAN
|7,14
|956.465.807
|% 0,56
|
|ASELS
|19,48
|951.882.072
|% 0,83
|
|TURSG
|6,14
|840.200.091
|% 8,10
|
|THYAO
|10,75
|808.593.859
|% 2,38
|
|SISE
|7,16
|1.564.404.973
|% -2,19
|
|KRDMD
|3,41
|644.234.556
|% 0,59
|
|TURSG
|6,14
|840.200.091
|% 8,10
|
|GARAN
|7,14
|956.465.807
|% 0,56
|
|PENGD
|4,70
|528.136.199
|% -1,26
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7073
|7,7119
|% -0,12
|
|Euro
|9,0554
|9,0665
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9952
|10,0453
|% 0,70
|
|Frank
|8,3969
|8,4475
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0548
|2,0651
|% 0,36
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|12,85
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|9,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|8,76
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|4,24
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,62
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:14TURSG
Yüzde 8.63 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 993, 231 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 153 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 13, 715.00 milyon TL de
-
15:12CMBTN
Yüzde 6.71 oranında artışla 133.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 369 adet işlem
-
15:08AVOD
Yüzde 5.99 oranında artışla 7.25 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 091, 313 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, DOHOL